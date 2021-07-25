Япония и США стали лидерами по госдолгу в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидером по государственному долгу в мире в настоящее время является Япония, где он превышает 200 процентов от валового внутреннего продукта. Очень высокий уровень задолженности на уровне более 100 процентов ВВП также наблюдается у США и Великобритании. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщил глава центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

В целом по итогу прошлого года показатель совокупного госдолга к ВВП по миру составил 105 процентов. Несмотря на большой уровень долговой нагрузки во многих крупных государствах, по словам эксперта, в обозримом будущем проблем с обслуживанием долга не предвидится.

- Наибольший уровень госдолга наблюдается преимущественно среди развитых стран: Япония – 234 процента. В США – 160 процентов, в Великобритании – 144 процента. В еврозоне госдолг достиг 120,4 процента. Значительно упрощает обслуживание долга то, что крупные регуляторы уже многие годы сохраняют режим сверхнизких ставок. Например, нижний диапазон процентной ставки по федеральным фондам США составляет ноль процентов, ключевая ставка Банка Японии – минус 0,1 процента, - объяснил Даниил Наметкин в интервью РИА Новости.

Руководитель ЦСР отметил при это, что в текущих условиях некоторые опасения может вызывать заметный разгон инфляции в развитых странах, как следствие масштабных мер поддержки экономики в период пандемии коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, в середине июня вступили в силу американские санкции, запрещающие финансовым учреждениям США покупать новые рублевые гособлигации.