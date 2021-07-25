В Японии начались испытания препарата для лечения больных коронавирусом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Японии начали испытывать на людях препарат для лечения больных коронавирусом. Лекарство разработала японская фармацевтическая компания Shionogi.

Препарат нужно будет принимать один раз в день, он позволит нейтрализовать COVID-19 в течение пяти дней после первого приема. Испытания будут проходить до конца 2022 года, на первом этапе в них примут участие от 50 до 100 человек, пишет The Wall Street Journal.

В случае успешного тестирования Shionogi намерена сотрудничать с одной из крупных корпораций для продвижения своего лекарства на международные рынки. Как отмечается в сообщении, ранее испытания аналогичных препаратов начали фармацевтические компании Pfizer и Merck.

Как писал сайт kp.ru, ранее исследователи Федерального медико-биологического агентства России разработали новый препарат под названием «Лейтрагин». Он способен предотвратить или смягчить цитокиновый шторм – массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых нарушений у пациента с коронавирусной инфекцией.