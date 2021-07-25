Умерла Зинаида Пасютина, актриса из сериала «Мухтар»

Зинаида Пасютина. Фото: Кадр из фильма «Возвращение Мухтара»

В субботу, 24 июля, на 74-м году умерла Зинаида Пасютина, советская и белорусская актриса театра и кино, которую российские зрители помнят по работе в популярном сериале «Мухтар». О ее смерти на своей странице в Facebook сообщил Белорусский государственный университет культуры и искусств.

«24 июля 2021 года ушла из жизни Зинаида Михайловна Пасютина – актриса театра и кино, доцент, профессор кафедры театрального творчества, председатель первичной организации Белорусского союза театральных деятелей», - говорится в сообщении университета.

Отмечается, что Зинаида Михайловна посвятила служению театральному искусству более 40 лет, вела активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность, проводила мастер-классы не только в родной Белоруссии, но и за рубежом – в Германии, Швейцарии, Литве, Латвии, Украине и России.

Профессор Пасютина также преподавала актерское мастерство в Минском институте культуры и принимала участие в работе Всемирных конгрессов по театральному искусству. 20 марта ей исполнилось 73 года. Причины смерти не называются.