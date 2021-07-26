На Украине призывают готовиться к захвату Донбасса силой

Киев призывали готовится к захвату Донбасса силой после парламентских выборов в России Фото: REUTERS

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак считает, что Киеву необходимо силой захватить Донбасс.

- Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия, — заявил он изданию "Обозреватель".

По мнению Грымчака, разрешение Москвы участвовать в выборах в Государственную думу жителям Донбасса якобы говорит о намерении России в будущем присоединить эти территории.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что наличие российского и украинского гражданств одновременно не помешает жителям Донбасса принять участие в парламентских выборах в России.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие гражданство России, смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах в Госдуму, а также прийти на участки на территории Ростовской области очно.