Путин предложил создать автомобильный обход вокруг Петербурга. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил подумать над созданием автомобильной дороги вокруг Петербурга. Он отметил, что в регионе проживает около семи миллионов человек, и вопросы развития транспорта важны для людей, для экономики, для туристической инфраструктуры. Путин отметил, что новая дорога должна быть по аналогии с ЦКАД в Подмосковье.

"Мы сейчас привлекаем средства ФНБ, для того чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье", - сказал президент на совещании по развитию транспорта Ленобласти.

Путин заявил, что из-за непростой экологической ситуации приоритет должен и дальше отдаваться экологически чистому транспорту. Он отметил, что работа в этом направлении уже начата. Используется электротранспорт, газомоторное топливо и так далее.