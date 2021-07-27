Саудовская Аравия с 1 августа запрещает входить во все общественные заведения без сертификата о вакцинации

В настоящий момент в королевстве активно проходит вакцинация от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии опубликовало во вторник, 27 июля, заявление, в котором говорится, что непривитым гражданам запрещено посещение государственных учреждений, экономических, общественных, культурных и иных мероприятий.

"В целях борьбы с коронавирусом и на основании рекомендаций компетентных органов принято решение об обязательной вакцинации начиная с 1 августа 2021 года для <...> входа в любое государственное или частное учреждение, <...> участия в любых культурных, научных, социальных или развлекательных мероприятиях, <...> использования общественного транспорта", - указано в сообщении на странице министерства внутренних дел королевства в Twitter.

В настоящий момент в королевстве активно проходит вакцинация от коронавируса. Так, жители Саудовской Аравии уже получили более 11,8 миллиона доз вакцины. На текущий момент в королевстве зарегистрировано 8 078 пациентов, находящихся на лечение, из них 1 384 прибывают в критическом состоянии.