Догудели до Токио: Водители во Владивостоке устроили флешмоб в поддержку российских олимпийцев

Десятки автомобилей и сотни людей с российскими флагами собрались на набережной города и запустили мощную звуковую волну в сторону Японии. Фото: кадр видео.

Жители Владивостока решили необычным способом поддержать нашу сборную на Олимпийских играх в Токио. Десятки автомобилей и сотни людей с российскими флагами собрались на набережной города и запустили мощную звуковую волну в сторону Японии. Водители жали на клаксоны и кричали: «We will rock you!».

- Отправляем всю нашу поддержку нашим олимпийцам! Флешмоб #wewillROCyou из Владивостока по направлению к Японии – пусть они нас услышат! – скандировали организаторы акции.

Местные жители шутят: если бы были соревнования по самому масштабному гудению, участники акции точно взяли бы золото. Ну а пока они с надеждой и верой в победу присоединились к акции #wewillROCyou, запущенной в соцсетях генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

Суть флешмоба проста. Нужно в любой форме – хоть в письменной, например, на своей странице в соцсетях, хоть в устной, как это сделали водители во Владивостоке, поддержать наших спортсменов. И обязательно использовать хэштег #wewillROCyou. По решению WADA наша сборная на Олимпиаде в Токио выступает без российского флага и гимна. Более того, не упоминается даже название страны - Россия: вместо него на соревнованиях используется аббревиатура ROC – Russian Olympic Committee (Российский олимпийский комитет). Именно поэтому ROC в хэштеге #wewillROCyou написано без буквы «K», как аббревиатура, под которой выступают наши спортсмены. В такой обстановке для российских олимпийцев особенно важна поддержка болельщиков.

- Олимпиада станет одной из тех ситуаций, в которых хочется всем доказать и показать, что ты - русский. Все эти издевки WADA, постоянные запреты и ограничения - они только заряжают, - написала Канделаки в Инстаграме. - В наших спортсменах я не сомневаюсь. Дело за малым, и оно наше - этот заряд подхватить и поддержать команду. Я запускаю не флешмоб и не акцию, а целое движение, о котором должен узнать весь мир. Мы зажжем на этой Олимпиаде! И наставим рога всем, кто в нас не верит. We will ROC you, Tokyo.

К флешмобу #wewillROCyou уже присоединились многие звезды и блогеры, спортсмены и политики, в том числе глава МИДа Сергей Лавров и официальный представитель министерства Мария Захарова. Она снялась в видеоролике в поддержку наших олимпийцев. В видео Захарова бьет боксерский манекен с надписью «Press», а после отвечает на вопросы журналистов об участии в соревнованиях наших спортсменов в нейтральном статусе. Представитель МИДа рассказывает об использовании Первого концерта Чайковского вместо гимна страны и нейтрального флага Олимпийского комитета России вместо привычного российского триколора.

- Статус - ничто. Самое главное - сила духа наших спортсменов, и в мире об этом знают. Своих соперников на пьедестале мы уважаем, поэтому пусть слушают классику, - заключила Захарова.

Выразить свою поддержку олимпийцам можно и силой изобразительного искусства. Например, в Москве на здании возле станции метро «Павелецкая» уличные художники нарисовали мурал с хэштегом #wewillROCyou. Он написан под изображением русского борца, побеждающего противника с символикой WADA.