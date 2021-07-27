Минпромторг предложил ввести в России День качества Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает ввести в России новый праздник – День качества.

В документе, размещенном на сайте проектов нормативных правовых актов, говорится, что День качества необходим «в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции».

Праздник предлагается отмечать во второй четверг ноября. Сейчас в мире уже есть Всемирный день качества, который празднуют с 1989 года. Этот праздник учрежден Европейской, Американской и Японской организациями качества при поддержке Организации Объединенных Наций, его отмечают в более чем 80 странах.

Ведомство напомнило, что постановление правительства о присуждении премий в области качества принимается обычно ко Всемирному дню качества. Как считают в Минпромторге, учреждение праздника позволит создать «важный информационный повод для формирования идеологии качества среди органов государственной власти, предприятий и общественности».