Хакеры парализовали запись на вакцинацию в итальянском Лацио Фото: EAST NEWS

В столичном итальянском регионе Лацио приостановлена запись на вакцинацию против коронавируса из-за кибератаки на компьютерную систему области, которая позволяет местным жителям записаться на прививку, а также выбрать удобное для себя время и место, желаемую вакцину от COVID-19. Об этом вечером в воскресенье, 1 августа, сообщила газета The Guardian со ссылкой на советника по вопросам здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато.