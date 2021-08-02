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Здоровье2 августа 2021 0:00

Хакеры парализовали запись на вакцинацию в итальянском Лацио

Местным жителям обещают восстановить работу системы в ближайшее время
Источник:kp.ru
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Хакеры парализовали запись на вакцинацию в итальянском Лацио

Хакеры парализовали запись на вакцинацию в итальянском Лацио

Фото: EAST NEWS

В столичном итальянском регионе Лацио приостановлена запись на вакцинацию против коронавируса из-за кибератаки на компьютерную систему области, которая позволяет местным жителям записаться на прививку, а также выбрать удобное для себя время и место, желаемую вакцину от COVID-19. Об этом вечером в воскресенье, 1 августа, сообщила газета The Guardian со ссылкой на советника по вопросам здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато.