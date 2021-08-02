Алтайский край увеличит закупку автобусов для муниципалитетов с 300 млн до 500 млн рублей

2 августа, на оперативном совещании в Правительстве Алтайского края, губернатор Виктор Томенко поручил увеличить до 500 млн рублей объем закупок пассажирского транспорта для муниципальных перевозок. Ранее вице-премьер краевого правительства Александр Климин проинформировал главу региона о выполнении поручения по выделению муниципалитетам 300 млн рублей на приобретение техники.

«Вместе с Минфином была проведена окончательная работа на прошлой неделе. Мы посчитали приобретение необходимого подвижного состава – это 118 автобусов для нужд 23 муниципальных образований, - сообщил Александр Климин. - Перечень муниципальных образований мы формировали по принципу максимальной готовности органов местного самоуправления принять и использовать автобусы по назначению, в том числе учитывали наличие действующей маршрутной сети, предприятий транспортной отрасли, а также численность перевозимых пассажиров в данных населенных пунктах».

Также по поручению губернатора изучена потребность остальных муниципалитетов в дополнительной закупке автобусов малой, средней и большой вместимости для обеспечения транспортной доступности поселков и городов.

«Мы увидели потребность в приобретении дополнительных автобусов для 33 муниципальных образований края. Еще необходимо приобрести 81 автобус. Таким образом мы сможем обеспечить потребность 56 муниципальных образований, которые сегодня нуждаются в приобретении автобусов малой, средней и большой вместимости», - отметил Александр Климин.

Губернатор поручил профильным ведомствам ускорить рассмотрение вопроса о выделении дополнительных средств на закупку пассажирского транспорта для муниципальных образований. Общая сумма затрат на приобретение пассажирского транспорта вырастет до 500 миллионов рублей.

«Поручаю посмотреть с Минфином наши возможности, с учетом выполнения финансовых планов по собственным доходам краевого бюджета. Я хотел бы, чтобы мы уже на этой неделе решение приняли, довели информацию до муниципалитетов, и они занялись бы приобретением техники», - резюмировал Виктор Томенко.