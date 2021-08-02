Глава ДНР Пушилин: Возвращение Донбасса в Украину невозможно

Официальный Киев до сих пор не смирился с потерей ДНР и ЛНР. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины.

"Возвращение невозможно уже ни при каких обстоятельствах. После переворота в 2014 году это уже даже не та Украина. Это нечто иное – какое-то другое образование, которое не позволяет существовать ей как единому государственному пространству. Мы сейчас видим движение совершенно в ином направлении – деградация и распад", - сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее kp.ru писал о ситуации после событий 2014 года. Тогда на Украине произошел госпереворот. Жители Крыма проголосовали на референдуме за возвращение полуострова в состав России. Донбасс и Луганск провозгласили о своей независимости от Незалежной. Официальный Киев до сих пор не смирился с потерей территорий. Ситуация на границе с ДНР и ЛНР остается напряженной несмотря на заявления президента Украины о том, что правительство страны пытается избежать жертв. По данным ООН, за семь лет конфликта погибло 13 тысяч человек.