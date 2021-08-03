ФАС возбудила дело из-за нарушений в поставках ИВЛ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело на рынке поставок аппаратов искусственной вентиляции (ИВЛ) из-за нарушений компании легких производства Hamilton Medical AG. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«ФАС России провела выездные проверки ряда официальных дистрибьюторов аппаратов искусственной вентиляции легких производства Hamilton Medical AG. Ведомство выявило, что компания Hamilton Medical AG направляла своим дистрибьюторам (экономически зависимым субъектам правоотношений) указания по участию в государственных и муниципальных закупках», - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении ведомства, в результате таких действий Hamilton Medical AG фактически устранила конкуренцию между дистрибьюторами, что в итоге привело к разделу товарного рынка по составу покупателей, территориальному принципу и поддержанию цен на торгах.

В ФАС заявили, что ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении компании по признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в муниципальных и государственных закупках на поставку ИВЛ.

При установлении вины Hamilton Medical AG грозит административный штраф в соответствии КоАП РФ.