Депутаты Госдумы оценили идею сокращения перечня отпускаемых без рецепта лекарств

В Госдуме прокомментировали идею сокращения перечня отпускаемых без рецепта лекарств Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутаты Госдумы Николай Говорин и Светлана Бессараб прокомментировали предложение сократить перечень лекарств, которые можно продавать без рецепта. Так, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отметил, что в России предстоит большая работа по этому направлению.

«Сейчас идёт очень серьёзная работа по программе лекарственного обеспечения. И здесь необходима планомерная работа, направленная, с одной стороны, на определение перечня тех препаратов, которые нуждаются в отпуске по рецепту, и тех, которые могут быть освобождены от этого. Есть общая позиция, касательно того, что население бесконтрольно потребляет значительное число антибактериальных препаратов, что вызывает лекарственную устойчивость», — цитирует депутата RT.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что такое нововведение может поставить в сложное положение людей, которые живут в отдаленных населенных пунктах и не имеют возможности часто посещать врача, передает телеканал «360».

«Часто случается так, что люди просто вынуждены покупать повторно лекарственные препараты и заниматься самолечением, потому что они не могут сразу попасть к врачу на приём. Я думаю, что предложение надо проработать специалистам. Но, безусловно, часть препаратов, которые могут вызвать серьёзные побочные эффекты, нужно запретить отпускать без рецепта», — отметила депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве расширили перечень бесплатных лекарств. В частности, бесплатные препараты смогут получать люди, страдающие от таких заболеваний как ревматизм, ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, пишут «Известия».