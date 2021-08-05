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Общество5 августа 2021 9:21

Умер Евгений Марчук, бывший премьер-министр Украины

Экс-премьер Украины Евгений Марчук скончался на 81 году жизни
Абдулла ШАКИРОВ
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Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук, возглавлявший правительство республики в 1995-1996 годах. О его смерти сообщила жена экс-премьера Лариса Ившина.

«Черный день... умер Е. К. (Евгений Кириллович)…остановилось сердце», – написала супруга Марчука в Facebook.

Евгений Марчук занимал должность премьера-министра Украины с 1995 по 1996 годы. Он был первым руководителем Службы безопасности Украины, которую возглавлял с 1991 по 1994 годы, также Марчук занимал должности секретаря Совета национальной безопасности в 1999-2003 годах и был главой Министерства обороны Украины в 2003-2004 годах.

С ноября 2018 по май 2019 года представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Марчук имел звание генерала армии Украины.