Умер Евгений Марчук, бывший премьер-министр Украины

Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук, возглавлявший правительство республики в 1995-1996 годах. О его смерти сообщила жена экс-премьера Лариса Ившина.

«Черный день... умер Е. К. (Евгений Кириллович)…остановилось сердце», – написала супруга Марчука в Facebook.

Евгений Марчук занимал должность премьера-министра Украины с 1995 по 1996 годы. Он был первым руководителем Службы безопасности Украины, которую возглавлял с 1991 по 1994 годы, также Марчук занимал должности секретаря Совета национальной безопасности в 1999-2003 годах и был главой Министерства обороны Украины в 2003-2004 годах.

С ноября 2018 по май 2019 года представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Марчук имел звание генерала армии Украины.