Более трети жителей Москвы и Петербурга поддержали всеобщее тестирование на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более трети жителей Москвы и Санкт-Петербурга выступили за идею проводить массовые и всеобщие тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 8 августа, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В исследовании приняли участие более 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Респондентам предложили ответить на вопрос о необходимости проверять всех жителей своего города на коронавирус. В Москве с такой инициативой согласились примерно 32 процента опрошенных, а в Северной столице – 36 процентов. Против всеобщего тестирования на инфекцию выступили 42 процента москвичей и 40 процентов петербуржцев.

При этом в обоих мегаполисах поддерживали идею в основном мужчины и люди младше 34 лет.

Как писал сайт Kp.ru, накануне Роспотребнадзор отменил двухкратное тестирование россиян на коронавирус по возвращении на родину. С начала июля россиянам необходимо сдавать тесты только один раз, а привитым и переболевшим тестирование вообще не требуется.