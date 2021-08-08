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Здоровье8 августа 2021 10:49

Более трети жителей Москвы и Петербурга поддержали всеобщее тестирование на коронавирус

В Москве за то, чтобы все жители сделали тесты, выступили 32% опрошенных, в Северной столице – 36%
Ксения АНУФРИЕВА
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Более трети жителей Москвы и Петербурга поддержали всеобщее тестирование на коронавирус

Более трети жителей Москвы и Петербурга поддержали всеобщее тестирование на коронавирус

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более трети жителей Москвы и Санкт-Петербурга выступили за идею проводить массовые и всеобщие тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 8 августа, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В исследовании приняли участие более 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Респондентам предложили ответить на вопрос о необходимости проверять всех жителей своего города на коронавирус. В Москве с такой инициативой согласились примерно 32 процента опрошенных, а в Северной столице – 36 процентов. Против всеобщего тестирования на инфекцию выступили 42 процента москвичей и 40 процентов петербуржцев.

При этом в обоих мегаполисах поддерживали идею в основном мужчины и люди младше 34 лет.

Как писал сайт Kp.ru, накануне Роспотребнадзор отменил двухкратное тестирование россиян на коронавирус по возвращении на родину. С начала июля россиянам необходимо сдавать тесты только один раз, а привитым и переболевшим тестирование вообще не требуется.