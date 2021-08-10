Австралийские вирусологи: вакцина "Спутник V" эффективна, но ее распространению мешает политика Фото: REUTERS

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» является одной из наиболее эффективных и стоит в ряду с лучшими препаратами, но ее широкому применению мешает политика. Такое заявление сделали австралийские эксперты в области эпидемиологии и вирусологии.

«Отличная вакцина, эффективность которой превышает 92% в плане предотвращения COVID-19, что ставит ее в один ряд с западными препаратами, разработанными с использованием новой технологии мРНК», - заявил профессор исследовательского медицинского Института Бернета Майкл Тул интервью изданию The Sydney Morning Herald.

Как отметил специалист, быстрое создание вакцины не должно вызывать сомнений в эффективности, так как у разработавших «Спутник V» экспертов ранее была база в виде препаратов против ближневосточный респираторный синдром (MERS) и атипичной пневмонии (SARS).

Тул также указал на то, что на сегодняшний день «ни одна из 60 с лишним стран», использующих российский препарат, не сообщила о возникающих после вакцины проблемах со свертываемостью крови.

«Я не совсем понимаю, почему Всемирная организация здравоохранения так долго не регистрирует ее, хотя уже одобрила китайский препарат Sinovac, менее эффективный и имеющий определенные проблемы с прозрачностью [данных]», - добавил он.

Австралийский вирусолог, консультирующий ВОЗ, Гэри Громанн также назвал «Спутник» хорошим препаратом, созданным по такой же технологии, что и вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson.

«С учетом того, что при применении последних мы регистрируем редкие случаи тромбоза, можно предположить аналогичное развитие ситуации и со "Спутником". Если их нет ..., вакцина великолепна», - подчеркнул эксперт.

По мнению специалистов, «политика играет определенную роль» в том, что российская вакцина до сих пор не получила широкого распространения.

«Это проявление неравенства. Мы должны знать обо всех вакцинах и понимать, как они действуют, чтобы не оказаться в закрытом магазине», - заявил эпидемиолог Кэтрин Беннетт из Университета Дикина, отметив, что препараты, подобные российскому, могут оказаться панацеей, однако политика затрудняет принятие правильных решений.