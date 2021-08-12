Серебряного призера Игр в Токио британца Чиджинду Уджа подозревают в употреблении допинга Фото: Мария ЛЕНЦ

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) открыл дисциплинарное дело за нарушение антидопинговых правил в отношении серебряного призера Олимпийских игр в Токио в эстафете 4 по 100 метров британца Чиджинду Уджа, а также еще трех легкоатлетов, которые временно отстранены от соревнований из-за подозрения в употреблении допинга. Об этом сообщается на сайте организации в четверг, 12 августа.

В допинг-пробе 27-летнего британского спортсмена, взятых на Олимпиаде в Токио, были обнаружены запрещенные вещества остарин и S-23.

Кроме Уджи по итогам тестирования, проводимым на Играх в Токио Международным агентством допинг-тестирования (ITA), AIU также открыл дела в отношении еще трех участников Олимпиады. Альсадика Мику из Бахрейна, участвующий в беге на 1500 метров, подозревается в переливание крови). Грузина Беника Абрамяна, выступающий в толкание ядра, и кенийца Марка Одиамбо, участвующего в беге на 100 метров, подозревают в применение запрещенных веществ. Неблагоприятный результат показал тест Одиамбо, который был взят Антидопинговым агентством Кении еще в июне.

После заключения ITA по данным делам решения по ним вынесет AIU.

Напомним, это не первый допинг-скандал. Волейболистка женской сборной Бразилии Тандара Кайшета была временно отстранена от участия на Олимпийках играх 6 августа после того, как НОК Бразилии объявил, что 7 июля девушка не прошла допинг-тестирование. В ее крови был обнаружен остарин.