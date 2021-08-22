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Общество22 августа 2021 14:46

Путин призвал вернуть россиянам соцвыплаты, списанные со счетов на погашение кредитов

Источник:kp.ru
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Необходимо сделать так, чтобы российским гражданам вернули социальные выплаты, списанные с их счетов на погашение кредитов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 августа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на встрече с представителями партии «Единая Россия» глава государства также заявил, что о необходимости подтянуть доходы некоторых категорий граждан на фоне инфляции, нужно разово выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей.