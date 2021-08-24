Из-за тайфуна в Южной Корее эвакуировали более 10 тысяч человек

Тайфун «Омаис» прошёл над южными регионами Республики Корея Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за тайфуна «Омаис», который в ночь на вторник, 24 августа, прошел над южными регионами Республики Корея, местным властям пришлось эвакуировать из затопленных районов более десяти тысяч человек, передает южнокорейский телеканал YTN.

Тайфун вызвал перебои с энергоснабжением, затопил дома и дороги, в связи с непогодой пришлось отменить или отложить 86 авиарейсов. По данным телеканала, на курортном острове Чеджудо выпало 219 миллиметров осадков, в портовом городе Пусан – 159 мм, а скорость порывов ветра местами достигала 19 метров в секунду.

В Пусане и Ульсане электричество пропало примерно в 220 домах и зданиях. Сообщается, что из затопленных районов пожарные спасли одиннадцать человек. Информации о возможных жертвах стихии и пострадавших из Южной Кореи пока не поступало. Между тем, по прогнозам синоптиков, сильные дожди в южных районах страны продолжатся еще около суток.