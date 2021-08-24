Туры на «высокий сезон» в Египет стали стоить меньше летних

Туры в Египет дешевеют Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Туроператоры открыли бронирование на конец осени и зиму в страны, где в это время начинается «высокий» сезон. Как отмечают эксперты, такие путевки сейчас стоят даже дешевле летних. Однако в дальнейшем стоимость, конечно, будет меняться в зависимости от спроса.

Сообщается, что недельные туры в Египет по системе «все включено» сейчас начинаются от 36 тысяч на одного человека. Это дешевле, чем стоят путевки на август или сентябрь, которые начинаются от 40 тысяч рублей. И это при том, что сейчас в Египте слишком жарко, а сезон начнется только в октябре, передает «Российская газета».

Туроператоры отметили, что в настоящее время уже доступны путевки на Мальдивы и в ОАЭ. Так, на острова можно улететь за 90 тысяч рублей на человека в отель «четыре звезды» с завтраками.

Напомним, ранее туроператоры сообщили, что рейсы в Египет планируется запустить из 23 российских городов. Согласно решению оперштаба, с 27 августа в эту страну полетят 200 вместо 20 рейсов. В связи с этим ожидается, что путевки в Египет подешевеют еще тысяч на 5-10, сообщает 5-tv.ru.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что уже в сентябре-октябре Египет может стать даже популярнее Турции. В последней уже начнет понемногу холодать, а вот в Африке как раз наступит высокий сезон. Тем более, что цены на этих курортах сопоставимы, пишет RT.