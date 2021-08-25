ФСБ России задержала 31 главаря и участника террористической организации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники российской Федеральной службы безопасности во время спецоперации задержали в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, запрещенной на территории РФ. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

- ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации. В ходе спецоперации в нескольких регионах России был задержан 31 человек из числа ее главарей и рядовых участников, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

По информации правоохранительных органов, члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали находящихся в Сирии участников террористической организации, а также призывали к противоправной деятельности террористического характера.

Как писал сайт kp.ru, накануне ФСБ задержала в Крыму двух главарей террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*.

* Запрещенная в России террористическая организация