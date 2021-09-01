Эрдоган заложил «турецкий Пентагон» в форме полумесяца

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Власти Турции планируют построить так называемый «турецкий Пентагон», который будет представлять собой сделанный в форме полумесяца военно-административный комплекс в полтора раза больше здания Министерства обороны США в Вашингтоне.

«Здесь мы воздвигнем постройку, которая будет вселять ужас в наших врагов и уверенность в наших друзей», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии закладки первого камня.

Как пишет Business Insider со ссылкой на турецкие СМИ, площадь комплекса составит более 8,8 миллиона квадратных метров, тогда как площадь американского Пентагона составляет примерно 6 миллионов квадратных метров. Такой комплекс будет способен вместить до 15 тысяч сотрудников.

В центре композиции будет здание в форме звезды, которое будут использоваться под выставки, и еще одно здание в форме полумесяца будет предназначено для проведения церемоний. Таким образом комплекс будет повторять символ на флаге Турции.