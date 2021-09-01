Британцы восхитились медведем-попутчиком из Новосибирска: машину вряд ли угонят

Вероника Дичка и её Топтыжка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Читатели британского издания Daily Mail выразили восхищение историей о 24-летней Вероники Дички из Новосибирска, которая почти ежедневно возит на переднем сидении своего автомобиля гималайского медведя по кличке Топтыжка.

Как передает издание, хозяйка животного попросила Дичку о помощи, и с тех пор девушка возит медведя на пассажирском сидении. По ее словам, Топтыжка очень любознательный, но всегда ведет себя спокойно. Некоторые кадры своих поездок девушка выкладывает в Instagram.

«Повезло мишке, такую красотку отхватил», - отметил один из читателей.

«Да, едва ли кто-то захочет ему объяснять, чтоб пересел назад», - написал еще один пользователь.

«А теперь прикинь, каково это будет выяснять с ней, кто кого подрезал», - предположил другой.

«Будем надеяться, что он хотя бы не лихачит», - добавил другой пользователь.

«Русские — ребята особенные, скажите?», - заявил еще один читатель.

Некоторые читатель отметили, что с таким попутчиком девушке не грозит угон машины и другие неприятности. «Зато машину вряд ли угонят», - сказал один из них.