Депутат Бессараб поддержала индексацию маткапитала

В Госдуме поддержали индексацию маткапитала Фото: Анастасия ОСИПОВА

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала сообщение о том, что размер материнского капитала в 2022 году на первого ребенка будет проиндексирован, и общая сумма составит более 503 тысяч рублей.

«Это последовательный шаг по выполнению основного закона — Конституции России. Народ России внёс изменения в Конституцию, в соответствии с которыми все социальные выплаты, пособия и пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год на процент не ниже процента инфляции. При росте цен на товары и услуги, установленном в настоящее время, это как раз тот показатель, который запланирован в бюджете», — объяснила депутат.

Она добавила, что полностью поддерживает эту инициативу и считает ее правильной.

«Теперь это будет происходить ежегодно. У нас не будет больше некой стагнации по пособиям, льготам, выплатам и так далее», - цитирует политика RT.

Напомним, ранее министр труда РФ Антон Котяков заявил, что размер материнского капитала в России будет проиндексирован в 2022 году. От отметил, что в проекте бюджета Пенсионного фонда размер индексации уже заложен, сообщает 5-tv.ru.