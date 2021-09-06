Макрон призвал президента Ирана пересмотреть отношения с Францией Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси призвал к развитию отношения между двумя государствами.

- Макрон в ходе разговора с Раиси указал на необходимость развивать и углублять сотрудничество между Ираном и Францией. Он также призвал пересмотреть отношения двух стран, - говорится в сообщении пресс-службы президента Ирана.

Отмечается, что речь шла о политической, экономической и культурной сферах. Что касается реакции иранской стороны на данное предложение французского президента, то Раиси "приветствовал предложение президента Франции".

Макрон говоря о ядерном вопросе, рассказал, что надеется на возобновление переговоров в Вене в присутствии Ирана.

- Мы не против плодотворных переговоров, но их результатом должна стать отмена санкций против Тегерана. В переговорах только ради переговоров нет никакого смысла, - приводятся слова Раиси.