Россия потребовала немедленного освобождения президента Гвинеи, захваченного военными мятежниками

Лидер военных мятежников объявил о роспуске гвинейского правительства Фото: соцсети

Министерство иностранных дел России опубликовало специальное сообщение о ситуации в Гвинейской Республике - в стране на западе Африки произошел государственный переворот, инициированный военными. Сейчас президент страны Альфу Конде находится в руках мятежников. Также приостановлено действие конституции, распущены парламент и правительство.

Как заявляет российское дипломатическое ведомство, Россия сейчас принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности находящихся к Гвинее россиян, пострадавших среди них нет.

"В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения [президента] А.Конде, обеспечения его неприкосновенности. Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло. Настоятельно призываем все гвинейские политические силы воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие и вести дело к мирному урегулированию сложившейся ситуации путем переговоров", - сообщает российский МИД.

Россиянам в ведомстве порекомендовали отказаться от поездок в Гвинею до нормализации ситуации.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский предприниматель Олег Дерипаска высказал опасения в связи с ситуацией в Гвинее. По его мнению, это негативно скажется на ситуации на рынке алюминия.