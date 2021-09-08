Правительство РФ выделило два миллиарда рублей на обновление библиотек и детских театров

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский кабмин выделил более 1,9 миллиарда рублей на обновление муниципальных библиотек, пополнение книжных фондов и оснащение детских театров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечает пресс-служба кабмина, 1 миллиард рублей из указанных средств пойдет на модернизацию в 2021 году как минимум 150 муниципальных библиотек. На пополнение книжных фондов предусмотрено 550 миллионов рублей, благодаря чему будет закуплено не менее 1 миллиона книг. Еще около 380 миллионов правительство направит на техническое оснащение детских театров - новое оборудование получат как минимум 30 региональных площадок.

Как ранее писал сайт kp.ru, модельная библиотека, оборудованная по последнему слову техники, открылась во Владивостоке.