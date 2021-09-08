Правительство по инициативе «Единой России» продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о продлении моратория на проверки малого бизнеса. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС.

Правительство РФ по предложению партии «Единая Россия» продлило мораторий на проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом в среду, 8 сентября сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе Московского финансового форума. По его словам, Кабмин РФ уже готовит соответствующее постановление.

- Мы помогали бизнесу во время пандемии справиться с негативным влиянием коронавируса, поддерживали различные отрасли, малые и системообразующие предприятия, принимали меры для формирования благоприятной конъюнктуры на рынках, в том числе энергетических, снижали административную нагрузку через ограничения числа проверок бизнеса. Сегодня Правительством принято решение о продление моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год, - рассказал Михаил Мишустин.

Защита от проверок будет распространяться примерно на 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса по всей стране. Михаил Мишустин напомнил, что предложение партии «Единая Россия» поддержал президент Владимир Путин на съезде партии 24 августа. Глава государства одобрил продление моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса во всех отраслях экономики. Президент также потребовал от представителей всех уровней власти относиться к поддержке предпринимательства как к важнейшей общегосударственной задаче.

Напомним, впервые с инициативой отменить проверки предпринимателей на время пандемии «Единая Россия» выступила в апреле 2020 года. Российское правительство поддержало идею единороссов и ввело мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса. Отмена коснулась в том числе налоговых и таможенных проверок. Мораторий действовал до 31 декабря 2020 года. В октябре прошлого года Владимир Путин предложил продлить его и на 2021 год.