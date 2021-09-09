Украинский историк обвинил русских в том, что украинцев меньше ста миллионов

Власти Украины объявили голодомор «геноцидом и актом тоталитарного террора» против украинцев Фото: REUTERS

К нынешнему 2021 году население Украины должно составлять не менее 100 миллионов человек, убежден украинский историк Ростислав Мартинюк. А в том, что это не так, он обвинил голодомор в начале 30-х годов XX века и «русских».

«В 2021 году украинцев должно было быть не менее ста миллионов. И именно сто лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским», - написал Мартинюк в статье для издания Gazeta.ua.

По мнению историка, современная украинская молодежь должна «повседневно» подавать иски к России из-за событий 1932 – 1933 годов, когда многие районы Советского Союза, а не только Украинскую республику СССР, охватил большой голод.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в качестве компенсации за «голодомор» в Киеве хотят потребовать от нашей страны триллион долларов и бриллианты из Алмазного фонда.

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При этом безбожно врут во всем и обвиняют в «геноциде» украинцев «москальских империалистов» (подробности).