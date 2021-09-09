Фотографии с резко похудевшим Ким Чен Ыном появились в сети Фото: REUTERS

Государственные СМИ Северной Кореи официально отметили изменения в весе лидера КНДР Ким Чен Ына для того, чтобы исключить все спекуляции о проблемах с его здоровьем и показать усердную работу главы государства на благо нации в трудный для страны период. Такое заявление сделала директор Центра исследований Северной Кореи Института Сечжон Чон Сон Чжан.

Фотографии с резко похудевшим Ким Чен Ыном появились в сети Фото: REUTERS

Государственное телевидение Северной Кореи ранее продемонстрировало необычный для СМИ КНДР сюжет, в котором неизвестный житель Пхеньяна сообщил, как он и другие жители Пхеньяна «убиты горем» из-за того, что северокорейский лидер резко похудел, а его «изможденный» вид довел их до слез.

На снимках с пленума ЦК партии 15-18 июня и на концерте Вокально-инструментального ансамбля Госсовета, сделанных, предположительно, 18 или 19 июня, Ким Чен Ын был уже заметно худее, чем во время официальных мероприятий в мае этого года.

Фотографии с резко похудевшим Ким Чен Ыном появились в сети Фото: REUTERS

Как сообщает южнокорейская газета «Чосон Ильбо» со ссылкой на источники, рост Ким Чен Ына составляет 170 сантиметров, тогда как вес был около 140 килограммов, что превышает норму для людей в возрасте 30-40 лет и может говорить о каких-то нарушениях со здоровьем.

Фотографии с резко похудевшим Ким Чен Ыном появились в сети Фото: REUTERS

По данным издания, в последнее время окружение северокорейского лидера попросило его снизить вес и отдохнуть. Глава КНДР изначально отказался из-за того, что еще «ничего не сделал для граждан», однако потом согласился и месяц провел вне Пхеньяна, заботясь о своем здоровье. Как отмечается, Ким Чен Ын вернулся в столицу настолько изменившимся, что даже руководители партии удивились. Предположительно, он сбросил свыше десяти килограммов.