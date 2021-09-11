Герман Клименко назвал ожидаемой блокировку смартфонов Xiaomi в Крыму

Корпорация ограничила использование своих смартфонов в ряде государств с сентября 2021 года Фото: Shutterstock

Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко прокомментировал ситуацию с блокировкой телефонов Xiaomi в Крыму. По данным сообщества разработчиков мобильных устройств XDA Developers, корпорация ограничила использование своих смартфонов в ряде государств с сентября 2021 года. В списке, кроме российского Крыма, также Иран, Куба, Северная Корея, Сирия и Судан.

Герман Клименко отметил, что отрицать санкции против Крыма бессмысленно - они давно действуют на территории полуострова. Например, там нельзя пользоваться платными сервисами Google, Майкрософт, иных зарубежных компаний. Но иногда запреты можно было обойти.

"До последнего момента можно было покупать аппараты Xiaomi здесь, привозить их в Крым, потом активировать. Но сейчас в корпорации превратили соглашения, которые у них работают, в практику. И в Крыму купить Xiaomi и активировать стало невозможно. На фоне того, что там нет вообще наших компаний, выглядит это все как достаточно ожидаемая история. Не очень хорошо и не очень приятно, потому что теперь придется купить Xiaomi в Краснодаре, активировать в Краснодаре, и только потом завести в Крым работать", - рассказал Клименко в эфире радио "Комсомольская правда".

Говоря о мотивах Xiaomi Клименко предположил, что компания, возможно, собирается выходить на американский рынок, где еще не представлена. И так готовится к этому. Потерять российский, суданский и другие рынки при этом для них не страшно, считает председатель совета фонда развития цифровой экономики.

"Не думая они это сделают. Деньги слишком большие. Нам это все не нравится, но многие удивлены, что этого до сих пор не произошло. В самом соглашении Xiaomi о продаже своих аппаратов четко прописаны страны, в которые запрещен экспорт. Не покупка гражданами и эксплуатация там, а экспорт. И там продажа на месте", - рассказал Клименко.

Он отметил, что требовать от иностранной Xiaomi лояльности в связи с Крымом было бы странно, так как даже отечественные бизнесмены работают с полуостровом крайне осторожно, осознавая все риски, которые вытекают из такого сотрудничества.

Как ранее писал сайт kp.ru, пользователи смартфонов Xiaomi, которые столкнулись с блокировкой, нашли выход. После перепрошивки все функции аппарата вновь становятся доступны.