Авиакомпания показала на видео, как собака смогла сбежать в "Домодедово" из переноски

Сбежавшего питомца до сих пор ищут / Фото: из личного архива хозяйки собаки

В авиакомпании S7 прокомментировали сообщения о собаке, которая 10 сентября пропала из переноски в аэропорту "Домодедово" и не долетела на отдых в Симферополь вместе с хозяевами. Любимого питомца ищут до сих пор.

"На записи с видеокамер и по состоянию переноски видно, что в зоне обработки багажа собака смогла перегрызть пломбы, которыми плотно была зафиксирована дверца переноски, и самостоятельно ее открыла, внешних воздействий зафиксировано не было, - заявили в пресс-службе авиапредприятия. - К сожалению, сотрудники аэропорта в этот момент были заняты обработкой багажа и не заметили пропажу питомца вовремя".

Также представитель авиакомпании опроверг информацию, что собаку видели на взлетной полосе аэропорта.

Представитель S7 подчеркнул, что в компании сожалеют о случившемся и понимают, какой это стресс и для хозяина, и для питомца.

Ранее знакомая семьи, потерявшей животное в аэропорту, в беседе с корреспондентом сайта kp.ru предположила, что при погрузке в самолет работники повредили переноску, в которой была собака.