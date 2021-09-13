Ленинградская область планирует увеличить площадь лесов на 200 тысяч гектаров

Губернатор Александр Дрозденко вместе с волонтерами, школьниками и студентами высадил сеянцы ели в Орловском участковом лесничестве. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Лесной фонд Ленинградской области увеличится на 200 тысяч гектаров в случае, если инициатива региона о переводе земель различного назначения в категорию лесных земель будет поддержана на федеральном уровне. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в ходе акции «Сохраним лес». Глава региона выступил с предложением об упрощении процедуры перевода земель.

- Ленинградская область - это территория с активно развивающейся промышленностью и при этом - лидер в России по лесовосстановлению, - отметил Александр Дрозденко. – У нас жёсткие требования к инвесторам, которые обязаны провести компенсационное лесовосстановление в счёт земель, выведенных под промышленные объекты. Сейчас мы столкнулись проблемой, что в регионе не хватает земель, для того чтобы провести компенсационное лесовосстановление. Поэтому мы просим новый состав Государственной Думы поддержать нашу инициативу. Это позволит Ленинградской области увеличить лесной фонд почти на 200 тысяч га.

Акция «Сохраним лес» в минувшие выходные прошла по всему региону, благодаря ей в Ленобласти добавилось 74 гектара леса. Осенние посадки прошли во всех лесничествах. Губернатор Александр Дрозденко вместе с волонтерами, школьниками и студентами работал в Орловском участковом лесничестве: команда добровольцев высадила на площади 7,9 га 15,8 тысяч сеянцев ели с закрытой корневой системой. Всего с начала 2021 года в области появилось 7047 гектаров новых лесов (79,5% от намеченного плана). До конца осеннего сезона в регионе планируют засадить лесными деревьями еще 1,8 тысяч гектаров.

Напомним, акция «Сохраним лес» ежегодно проводится в рамках национального проекта «Экология» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства. В ней также принимают участие волонтеры Всероссийского общества охраны природы и Общероссийского народного фронта – «Молодежки ОНФ». В 2020 году Ленинградская область по итогам акции «Сохраним лес» заняла первое место в России. Ленинградские добровольцы посадили больше всех деревьев – около 10% всех сеянцев, высаженных по всей России. В прошлом году регион также занял второе место в рейтинге Рослесхоза РФ по ведению лесного хозяйства. Ленинградская область выполнила план по лесовосстановлению на 108%, высадив деревья на площади более чем в 19 тысяч гектаров.