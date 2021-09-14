Таджикистан вручил ноту протеста послу США. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Посла США в Таджикистане Джона Марка Поммершайма вызвали в Министерство иностранных дел республики, где дипломату вручили ноту протеста из-за слов президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что таджикистанцы цеплялись бы за американские самолеты, как афганцы, при появлении возможности. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в таджикском ведомстве.

«Послу США была передана нота протеста в связи с высказываниями президента Соединенных Штатов Америки господина Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании», - говорится в заявлении министерства.

Как уточнили в МИД Таджикистана, в ноте протеста говорится о том, что подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства. Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что республика заинтересована в развитии «взаимовыгодных отношений» с Вашингтоном «в духе взаимной поддержки и взаимного уважения».