В Росавтодоре рассказали о планах по повышению безопасности на федеральных автотрассах

До конца текущего года Росавтодор планирует провести масштабные работы по повышению уровня комфорта и безопасности на федеральных дорожных трассах. Об этом рассказал заместитель начальника Управления эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора Андрей Чернигов во время программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда».

«За счет всех видов дорожных работ на федеральных трассах Росавтодор планирует установить 680 километров осевого барьерного ограждения, установить тросовое ограждение – 125 километров. Установить и заменить 15 281 сигнальный столбик, установить 673 светофорных объекта, установить модульные надземные пешеходные переходы (планируется порядка 20 таких переходов), заменить барьерное ограждение боковое на более чем 1,5 тысячах километров, установить типовые дорожные знаки и заменить, в том числе, устаревшие в количестве более 50 тысяч штук», - заявил Андрей Чернигов.

Представитель Росавтодора добавил, что помимо перечисленного комплекса мер, в России запланирована еще одна масштабная задача – «успокоить» транспортный поток. Это планируется осуществить благодаря установке средств фото и видеофиксации нарушений.

Андрей Чернигов отметил, что в период с 2018 по 2020 г.г. на российских дорогах было установлено почти 1,5 тысячи комплексов фиксации нарушений при участии Росавтодора. А в 2021 году будет установлено еще порядка 160 таких комплексов. По словам эксперта, такая практика помогает дисциплинировать водителей и приводит к существенному снижению аварийности на опасных участках дорог.

«Как показывает практика, в местах концентрации ДТП после установки комплексов фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, число ДТП резко снижается», - заявил Андрей Чернигов.