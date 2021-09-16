Губернатор Василий Орлов: «В Амурскую область поступила самая большая партия медицинского автотранспорта за последние годы»

В регион поступили 53 новых медицинских автомобиля «УАЗ».

В Амурской области серьезно обновился автопарк медицинских машин. В регион поступили 53 высокопроходимых санитарных автомобиля «УАЗ». Машины были приобретены за счет областного бюджета. «УАЗики» отправятся в медицинские учреждения по всему региону, преимущественно в сельские и отдаленные районы.

- Это самая большая партия санитарного автотранспорта за последние годы, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. - Модернизация звена первичной медико-санитарной помощи - одна из важнейших задач, которые сегодня решает правительство области. Во многом эффективность первичного звена определяется уровнем оснащенности необходимым транспортом: чем быстрее смогут прибыть медики к пациенту, тем раньше окажут помощь.

Десять поступивших автомобилей «УАЗ» - это машины «скорой медицинской помощи» класса Б, еще 43 - класса А. Все автомобили оборудованы в соответствии с необходимыми стандартами.

- Дооснащение автопарка наших учреждений позволит улучшить доступность медицинской помощи амурчанам, проживающим, в том числе, в отдаленных районах, включая Мазановский, Зейский, Сковородинский, - рассказала заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова.

Это уже вторая по счету партия автомобилей для больниц и поликлиник региона, поступившая в 2021 году. В январе в Приамурье прибыли 20 автомобилей - УАЗы, «Нивы» и «Лады-Гранты», которые были закуплены за счет федерального бюджета. До конца 2021 года регион ожидает поставку еще 20 новых санитарных автомобилей. В прошлом году в медицинские учреждения Амурской области поступили 108 специализированных машин.

Всего на реализацию программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области» до 2025 года будет выделено более 3 миллиардов 530 миллионов рублей. Из них 3,38 миллиардов — средства федерального бюджета. За пять лет в Приамурье по программе модернизации будут построены 17 объектов здравоохранения, в том числе 13 модульных фельдшерско-акушерских пункта, две поликлиники и две врачебные амбулатории. До 2025 года для больниц и поликлиник приобретут более тысячи единиц нового медицинского оборудования.