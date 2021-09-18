В Москве прошла церемония возложения цветов к памятнику Столыпина

Собравшиеся отметили важность существования памятника такому человеку, как Столыпин Фото: пресс-служба МХАТ им.Горького

18 сентября в Москве прошли памятные мероприятия, посвященные 110-летию со дня смерти Петра Аркадьевича Столыпина - государственного и политического деятеля, одного из крупнейших реформаторов Российской империи, председателя Совета министров, созванного последним императором страны Николаем II.

В субботу к памятнику Столыпина возле Дома правительства в Москве пришли люди, для которых премьер-министр не абстрактный исторический персонаж, а выдающийся политический деятель, человек, пытавшийся остановить грядущую катастрофу 1917 года ценой своей жизни. Организаторами мероприятия выступили Общественный совет при Министерстве культуры РФ, Фонд изучения наследия П.А. Столыпина и МХАТ им. М. Горького.

Возложить цветы к памятнику великого реформатора собрались председатель общественного совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов, глава Фонда изучения наследия П.А. Столыпина Павел Пожигайло, художественный руководитель МХАТ им М. Горького Эдуард Бояков и другие художественные и общественные деятели.

Михаил Лермонтов в своей речи отметил, что Столыпин для русского человека - это национальное достояние и наследие.

"Жизнь, устроенная по принципам, заложенным Столыпиным, она и есть то чаяние народа, который сегодня начинает преобразовывать наш мир. "Есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно", - так написал Лермонтов. Народу нужно открывать чувство правды, как это делал Столыпин", - подчеркнул председатель общественного совета при Министерстве культуры.

Собравшиеся также отметили важность существования памятника такому человеку, как Столыпин. Мысль о его создании впервые возникла в 2002 году, в год 140-летия со дня рождения великого реформатора. В итоге он был установлен в 2012 году, на его 150-летие.

"Этот памятник должен хранить страну от необдуманных, коварных и очень кровавых решений", - резюмировал глава Фонда изучения наследия Столыпина Павел Пожигайло.