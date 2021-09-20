Жители Ленинградской области помогают убирать мусор через Центр управления регионом

Жители Ленинградской области стали активнее сообщать властям о стихийных свалках. Фото: Евгения ГУСЕВА

В борьбу со стихийными свалками в Ленинградской области включились новые технологии. Жители все активнее отправляют информацию о завалах мусора через ресурсы Центра управления регионом (ЦУРа), а также напрямую в комитет экологического надзора. Благодаря оперативной информации от неравнодушных граждан власти быстрее реагируют и ликвидируют проблемные точки. Кроме того, специалисты ЦУРа собирают информацию из открытых источников и переправляют ее профильному ведомству. В итоге за последние два года число стихийных свалок в регионе сократилось в два раза, сообщает комитета госэконадзора Ленинградской области.

Только в 2021 году в области было расчищено 598 мест несанкционированного размещения отходов, из которых было вывезено почти 100 кубометров мусора. До конца года планируется убрать еще около 200 свалок. Вновь выявленные проблемные точки берутся на контроль и со временем тоже уничтожаются. Как отмечают экологи, сокращается и количество свалок, и их объем. В 2020 году процент ликвидированных мест размещения отходов составил 48% от общего числа с учетом вновь выявленных.

Летом работы прибавляется: аналитики ЦУРа отмечают, что в теплое время года ситуация ухудшается из-за свалок «туристического мусора» и переполненных контейнеров в оборудованных местах сбора. При этом популярные места отдыха, например, заповедники, зачастую не имеют достаточной инфраструктуры для сбора и вывоза мусора, поэтому оказываются не готовы к вызовам туристического сезона.

Чтобы добиться вывоза мусора, региональный комитет эконадзора воздействует на собственников захламленных земельных участков административными мерами, вплоть до подачи в суд исков на ликвидацию и возмещение ущерба. Зачастую материалы направляются в прокуратуру. Кроме того, усилена профилактика, и в этом экологам активно помогают неравнодушные граждане. Жители стали чаще обращаться в полицию с жалобами на несанкционированный сброс мусора, а также снимать случаи нарушений на фото и видео, выкладывая эти свидетельства в соцсети. По словам экологов, зачастую это останавливает нарушителей. Свою лепту вносят и регулярные совместные рейды сотрудников комитета эконадзора с ГИБДД и правоохранительными органами. Мусоровозы с неоформленными документами на перевозку отходов «отлавливают» на постах и оформляют протоколы о нарушениях. Кроме того, экологам помогает автоматическая система наблюдения за маршрутами легально работающих мусоровозов через ГЛОНАСС.