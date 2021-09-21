Метеорологи: 2021 год претендует сразу на два погодных рекорда Фото: Алексей БУЛАТОВ

2021 год, по прогнозам метеорологов, может установить сразу два погодных рекорда. Сентябрь обещает стать самым холодным с начала века. Рекорд сентябрьского холода был установлен в 1993 году, когда отрицательная аномалия была равна 4 градусам, а среднемесячная температура — 7 градусам.

Уже сейчас понятно, что отрицательные отклонения от нормы охватили огромные территории от Байкала до Атлантики.

- Фиксируется продолжительная полоса холодного воздуха, которая смещается в сторону Восточного полушария. Она захватывает территорию Сибири, европейской части России, Центральной и Западной Европы. Это происходит впервые за полгода, - говорит «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Температуру ниже нормы фиксируют не только в России, но и в Казахстане, Белоруссии, Польше.

Проанализировав погоду с начала года 2021 года, метеорологи полагают, что не только у сентября есть шанс выделиться. Но и в целом 2021 год претендует на отдельный рекорд. Он может войти в пятерку самых теплых лет XXI века.

Пока центральная часть страны сетует на похолодание, в Магаданскую область еще 7 сентября пришли первые заморозки, а в некоторых районах началась настоящая метель. Резкое похолодание доставило множество проблем фермерам. Они вынуждены экстренно спасать замерзающий урожай, сообщает ОТР.