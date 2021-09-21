Сенатор Рязанский назвал шагом вперед возможность автоматического начисления пособий

С 2022 года выплаты и пособия будут начисляться россиянам автоматически Фото: Олег УКЛАДОВ

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал заявление Михаила Мишустина о том, что с 2022 года россияне будут получать пособия и выплаты автоматически. Сенатор отметил, что это будет очень удобно для граждан и позволит избавить получателей от «бюрократических хождений» со справками.

При этом сенатор добавил, что дополнительно провести работы еще предстоит в сельской местности, где жители получают пособия только через почтовые отделения.

«Я вижу в этом шаг вперёд. Меня здесь смущают сельские территории, удалённые населённые пункты, где иногда, кроме почты, ничего нет. Система работы с личным кабинетом не так развиты. Какое-то время потребуется на отладку», — цитирует Рязанского RT.

Напомним, ранее Мишустин сообщил, что с 2022 года все выплаты и пособия будут начисляться россиянам в автоматическом режиме. В частности, это коснется пенсий, компенсаций и пособий, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременной выплаты при рождении ребенка, передает телеканал «360».