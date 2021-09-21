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Звезды21 сентября 2021 17:03

Иосиф Пригожин перенес операцию на глазах после коронавируса

Продюсер признался, что заболевание серьезно ухудшило зрение
Елена АКИМОВА
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Иосиф Пригожин перенес операцию на глазах после коронавируса

Иосиф Пригожин перенес операцию на глазах после коронавируса

Фото: Иван Макеев

Иосиф Пригожин столкнулся с последствиями перенесенного коронавируса. Продюсер стал резко терять зрение и был вынужден сделать операцию. В итоге супруг певицы Валерии даже по дому стал перемещаться в темных очках.

Сам продюсер надеялся сохранить недуг в тайне, но певица Валерия ненароком выдала мужа. Она поделилась с поклонниками видеокадрами, на которых запечатлен супруг в очках.

Учитывая новые обстоятельства, отрицать наличие проблем Пригожин не стал. В беседе с 5-tv.ru он объяснил, зачем пошел к врачу и как чувствует себя сегодня.

На операцию продюсер решился после перенесенного коронавируса. Болезнь негативно сказалась на зрении и ситуация с левым глазом, который стал со временем подводить, сильно ухудшилась.

- Все слава богу! Я доволен. Мне надо было сделать глаз давно уже. Просто не было времени. Я еще восстанавливаюсь, только сделал. Еще недели не прошло. Прекрасные ощущения, все отлично! — поделился Иосиф Пригожин.

Продюсер отметил, что пока старается не расставаться с темными очками, так как яркий свет немного режет глаза.

Кстати, Пригожин не единственный, кто решился на операцию. Вместе с ним процедуру прошли дети и его мама.