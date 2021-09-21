Великолепная четверка: школьницы из Липецкой области стали победителями Всероссийского конкурса «Моя семья, моя Россия»

Фото: липецкаяобласть.рф

Дети из Липецкой области продемонстрировали свой талант и потрясающее трудолюбие на Всероссийском конкурсе рисунков «Моя семья, моя Россия». Екатерина Середенина победила в группе «Профессионал», в номинации «СемьЯ», Дарья Харламова стала лидером группы «Профессионал», в номинации «СемьЯ»). Дарья Морковина первенствовала в группе «Профессионал», в номинации «Россия будущего глазами ребёнка». А Юлия Клокова добилась успеха в группе «Профессионал», в номинации «Защита жизни до рождения — образ материнства и отцовства».

«Победы детей особенно трогательны. Мы гордимся нашими юными талантами и стараемся создавать в регионе необходимые условия для того, чтобы как можно больше детей смогли раскрыться и добиться успехов», — подчеркнул руководитель региона Игорь Артамонов.

Конкурс поддержало ведомство уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ, главное военно-политическое управление Вооруженных Сил РФ, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и Всемирный Русский Народный Собор.

В жюри конкурса входили руководители лучших высших художественных учебных заведений России. Победители конкурса будут награждены в октябре 2021 года. Торжественная церемония пройдет в Общественной палате Российской Федерации.