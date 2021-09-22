В Екатеринбурге поймали мигрантов-экстремистов

Сотрудники ФСБ России продолжают следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия

По данным ФСБ России в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона.

- Члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в России. В результате проведенных мероприятий в рамках возбужденных уголовных дел все фигуранты задержаны, - сообщает пресс-центр ФСБ России.

Изъятые в ходе обысков вещественные доказательства подтверждают их контакты с главарями террористических структур в ближневосточном регионе, а также склонение трудовых мигрантов к осуществлению на территории России преступлений террористического характера.

Сотрудники ФСБ России продолжают следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.