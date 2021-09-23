Синоптики пообещали москвичам «старое» бабье лето с 28 сентября 2021

Москвичам пообещали «старое» бабье лето на следующей неделе Фото: Юрий ЮГАНСОН

На следующей неделе жителей Москвы ждет «старое» бабье лето, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Потепление начнется в столице со вторника, 28 сентября. Оно продлится пять суток, температура воздуха поднимется до плюс 15. Как рассказал синоптик РИА Новости, потепление произойдет из-за мощного антициклонального зонта, под которым окажется большинство регионов центральной России. Погода в эти дни ожидается солнечная и сухая.

В эти атмосферное давление повысится до 760 миллиметров ртутного столба, вследствие чего гипертоники могут почувствовать себя плохо, отметил Тишковец. По его словам, ожидать значительного тепла в эти дни не стоит, поскольку в России уже наступила астрономическая осень, и солнце уже не такое активное. Ночные температуры будут от нуля до плюс пяти градусов, днем столбики термометров поднимутся до 10-15 градусов тепла.

В конце этой недели в Москве могут пройти дожди, погода ожидается пасмурной. Температуры установятся ночью на отметке плюс 3-8 градусов, днем – от 7 до 12 градусов.