Двое пострадавших на Эльбрусе туристов находятся в реанимации Фото: Кадр видео

Двое пострадавших на Эльбрусе туристов находятся в реанимации в отделении республиканской клинической больницы (РКБ) в Нальчике. Всего туда доставлены 11 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Как передает РИА Новости, в ведомстве уточнили, что еще двое пострадавших находятся в отделении травматологии, три туриста доставлены в терапию, трое - в ожоговое отделение, и еще один – в торакальное отделение.

Напомним, группа туристов подала сигнал бедствия в МЧС России в районе 17:00 по мск в минувший четверг, 23 сентября. На месте началась страшная метель, видимость ухудшилась до одного метра, а температура воздуха понизилась до минус 20 градусов. Маршрут был зарегистрирован в ведомстве, что позволило точно определить участок проведения спасательной операции и эвакуировать 14 туристов, однако несмотря на все принятые меры, пять человек из 19 погибли.

Как ранее писал сайт kp.ru, Следственный комитет РФ организовали проверку по факту гибели людей на Эльбрусе.