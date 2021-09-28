Талибан* будет использовать Конституцию времен последнего афганского короля Фото: REUTERS

В Афганистане будут применять Конституция, которая использовалась во времена последнего короля страны Мухаммеда Захир-Шахазаявил (1933-1973). Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра юстиций республики Абдул Хаким Шариа, уточнив, что из документа будут исключены положения, которые противоречат шариату.

«Конституция Захир-Шаха будет принята в качестве временной за исключением положений, противоречащих шариату», - приводит агентство Amadnews слова Абдул Хакима Шариа.

В 1964 году всеафганский совет старейшин Лойя джирга под председательством Захир-Шаха утвердил новую Конституцию страны, которая до сих пор считается одной из наиболее демократичных за всю историю Афганистана. В документе зафиксировали положение о соблюдение религиозных норм, а также обрядов, которые не является обязательным для жителей страны. Кроме того, основной закон ограничивал роль духовенства в ряде общественно значимых сфер, среди которых судопроизводство, а парламент получил право выносить вотум недоверия правительству.

* Запрещенная на территории России террористическая организация