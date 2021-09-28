Репетиция зимы: Россиян предупредили о похолодании и снегопадах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россиян предупредили о мощном антициклоне, который накроет сразу несколько регионов страны. Он принесет с собой похолодание и снегопад, это будет своеобразная «репетиция зимы».

В некоторых городов Сибири и Урала уже прошли первые снегопады. Зимние осадки стоит ожидать по всей северной половине Евразии.

Непогоду уже успели оценить жители Кемеровской области, Томска, Перми, Башкирии. Там разыгрались настоящие метели, порывы ветра достигали 15-20 м/с.

В Центре изучения погоды "Фобос" отмечают, что зима хоть и отметится рано, но не задержится надолго.

Уже к первым выходным октября погода начнет восстанавливаться и приблизится к климатическим нормам. Но данная «репетиция зимы» не пройдет бесследно. Растения начнут увядать и готовиться к приходу настоящего холода, сообщает Life.

Что касается долгосрочных прогнозов, то синоптики полагают, что зима будет стандартной - со снегом и морозами. Чуть теплее обычного будет на севере Урала, в Сибири и в Якутии. На остальной территории России температура прогнозируется в пределах климатической нормы.