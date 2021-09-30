Названы страны, куда россияне чаще летают отдыхать без детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис по поиску авиабилетов Aviasales проанализировал, куда осенью 2021 года российские туристы предпочитают отправляться на отдых, но предпочитают проводить время без детей.

Чаще всего летят в Турцию. На эту страну пришлось 43% всех бронирований взрослых билетов.

Вторую строчку рейтинга делят Греция и Кипр, на них пришлось по 6%. Замыкает тройку лидеров Грузия - 5%.

На четвертой позиции сразу несколько стран – это Венгрия, Египет, ОАЭ, Болгария. На каждую пришлось по 3%.

В десятку популярных направлений Сербия и Черногория. Среди общего объема бронирований на эти страны пришлось по 2%.

Что касается цен на международные перелеты. То самым бюджетным направлением оказалась Турция. Перелет на одного человека туда-обратно обойдется в 10 тысяч рублей. Чуть дороже будет посетить Болгарию – 11 тысяч рублей.

Полет в Венгрию или Грецию обойдется от 13 тысяч рублей в оба конца, сообщает Газета.ру.

Эксперты сервиса отметили, что данные страны входят в топ самых популярных у россиян и в летнее время или во время школьных каникул сюда летят с детьми. Исключение составляют только Венгрия и Сербия — сюда взрослые предпочитают отправиться одни.