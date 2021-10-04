В Москве начнут продавать квартиры площадью девять квадратных метров

Апартаменты на продажу пока не выставили, но уже сейчас известно, что цены за студию 12 квадратов составляет 3,2 миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На рынке новостроек в Москве появились апартаменты площадью девять квадратных метров. Об этом "Известиям" сообщили аналитики "Метриум".

Как сообщили изданию риелторы, речь идет о многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке российской столицы. Апартаменты на продажу пока не выставили, но уже сейчас известно, что цены за студию 12 квадратов составляет 3,2 миллиона рублей.

Партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая заметила, что мировой тренд на микростудии появился в крупных мегаполисах Европы и Америки еще в середине прошлого десятилетия.

"С одной стороны, маленькие студии — экономичное временное решение жилищного вопроса, с другой — удачное инвестиционное вложение" - добавила эксперт.

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