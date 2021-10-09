Микрофинансовые организации предложили разрешить выдавать займы под залог недвижимости

В России предложили разрешить выдавать микрозаймы под залог недвижимости Фото: Иван МАКЕЕВ

Микрофинансовые организации (МФО) предложили разрешить крупнейшим компаниям своей сферы выдавать микрозаймы под залог недвижимости. Об этом следует из стратегии действий, направленных на развитие участников саморегулируемой организации (СРО) "МиР" на 2021-2024 годы.

Напомним, с 2019 года в России запрещено выдавать микрозаймы под залог недвижимости. Ограничение было введено для борьбы с мошенничеством с жильем при осуществлении микрофинансовой деятельности.

СРО предлагает разрешить выдавать микрозаймы под любые залоги тем компаниям, чей капитал составляет не менее 70 миллионов рублей.

- При снятии ограничения величина существующих залоговых займов и срок их "жизни" позволили бы компаниям, при соблюдении требований и ограничений, увеличить не только кредитование физических лиц, но и "вырасти" до предложения им новых продуктов и услуг на срок основного займа, — цитирует текст документа РИА Новости.

Напомним, около семи миллионов россиян в этом году не смогут отдохнуть за границей, поскольку их имена попали в списки невыездных из-за долгов, что почти в два раза больше, чем десять месяцев назад, когда из страны не могли выехать четыре миллиона должников. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), отметив, что у наших сограждан растут задолженности по кредитам, алиментам и платежам за жилищно-коммунальные услуги. Сообщается также, что подавляющее большинство невыездных россиян — клиенты банков, причем у 90–95% задолжавших есть одновременно и банковский кредит, и займ в микрофинансовых организациях.